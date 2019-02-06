«الهلال» تقدم 50 طناً من المساعدات الإنسانية لمحافظة شبوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”، «وام»:



قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الأسبوع الماضي، 50 طناً من المساعدات الإنسانية الإضافية لمديريات عدة في محافظة شبوة، استفاد منها أكثر من 8808 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة؛ حيث شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية؛ وذلك في إطار استمرار البرنامج الإنساني الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة من حملات الدعم الإنساني في محافظة شبوة.

وأوضح محمد سالم الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي باليمن،: «إن فريق الهئية المتواجد في محافظة شبوة، قام بتوزيع 1420 سلة غذائية من المساعدات الإنسانية، تحتوي على مكونات غائية رئيسية، على ذوي الدخل المحدود في مديريات: مرخة العليا، ونصاب بمحافظة شبوة، ومناطق البدو الرحل بمديرية عتق، كما نجح في الوصول إلى مناطق نائية مكتظة بالسكان، تعاني الأسر فيها وضعاً إنسانياً ومعيشياً صعباً؛ حيث أسهمت مساعدات الهلال في التخفيف من معاناة الأسر والأهالي».وأكد الجنيبي أن المساعدات تأتي كرسالة محبة من الشعب الإماراتي، يقدمها الفريق الإنساني والإغاثي الإماراتي إلى جميع شرائح الشعب اليمني، كجزء من الواجب الإنساني في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن فريق الإغاثة ينسق جهوده مع جمعيات ومنظمات إنسانية عدة؛ دولية ومحلية؛ لتقديم برامج إنسانية وإغاثية؛ تلبي احتياجات الساحة اليمنية.

في الأثناء، أشاد مدير عام مديرية المخا بمحافظة تعز سلطان عبدالله حمود، بالأدوار والجهود الإماراتية في تحقيق تعافي ونهضة المخا، وكذا دول التحالف العربي، والجهود الحكومية التي ساهمت بمجملها في تحسن الأوضاع بمختلف المجالات تدريجياً.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده حمود، أمس، بالتزامن مع احتفال المخا بالذكرى السنوية الثانية لتحريرها من ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على يد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.