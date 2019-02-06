«الوطني»: زيارة البابا والإمام تسطّر فصلاً جديداً في مسيرة التعايش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة أمس، في «قاعة زايد»، بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، وترأس جانباً من الجلسة مروان بن غليطة، النائب ألأول لرئيسة المجلس.

أعرب المجلس، عن عظيم الترحيب والتقدير والاعتزاز بزيارة رمزين كبيرين للتسامح والتعايش الإنساني إلى الدولة، البابا فرنسيس، والإمام الطيب، مؤكداً أن هذه الزيارة التاريخية تسطّر فصلاً جديداً في مسيرة التعايش الإنساني على مدار التاريخ، وتعد استمراراً لتاريخ إماراتي عريق، ودور رائد في احترام الأديان والمعتقدات، فأرض الإمارات كانت دائماً مستقراً لكل باحث عن التسامح والتعايش بأمن وسلام.

وأكدت الدكتورة القبيسي أن التزام الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بدعم حوار الأديان ونشر القيم الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها التسامح، إنما يتجلى في أروع صوره ومظاهره بالقداس الكبير الذي أحياه البابا فرنسيس، في مدينة زايد الرياضية، صباح امس. لجنة عليا

وكشفت حصة بوحميد، خلال مناقشة موضوع الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، عن مقترح رفعته الوزارة إلى مجلس الوزراء، لإنشاء لجنة عليا تنسيقية لخدمات أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سبق أن اعتمد قراراً بدعم عمل أصحاب الهمم، كما رفعت دراسة إلى مجلس التعليم والموارد البشرية، تشمل جميع مراحل التعليم، وجار العمل مع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت أن الوزارة معنية بملف الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع، وأعدت سياسة للتدابير الأمنية والحفاظ على أمنهم وحقوقهم، وستطرح قريباً، ونظرت ملف الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن هناك ربطاً مباشراً مع الهوية لتوفير بيانات أدق لأصحاب الهمم، والعمل متواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لبدء هذه المنظومة وسجل وطني لهم ما قبل الولادة.

وقالت إن الوزارة تقدم الخدمات لهم، عبر سبعة مراكز منتشرة في الدولة، وهناك لجنة بقيادة وزارة الداخلية، لضمان وجود أفضل الخدمات للمواطنين، وهناك أساليب متعددة للتواصل مع لغة الإشارة، وعمل لبدء امتحانات لمترجميها، وإصدار تراخيص لهم، ونتواصل مع وزارة العدل لتفعيل هذا القرار.

وذكرت أن هناك متابعة للجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في دمج أصحاب الهمم في العمل، ومنصة توظيف تضم أكثر من 1600 مسجل، والعمل جار على توسيع نطاقهم. وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يوفر السكن لأصحاب الهمم بمواصفات خاصة.

الضمان الاجتماعي

وقالت بوحميد، هناك قانون يوفر لأصحاب الهمم إيواء إذا تعذر وجود أسرة حاضنة، وقانون لكبار المواطنين، رفع إلى مجلس الوزراء، سيتضمن الكثير من الأمور، وتعمل الوزارة بالتواصل مع الجهات الأخرى، على توفير خدمة الإيواء.

وهي تقوم حالياً بمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي، الذي حدد الفئات التي تصرف لها قيمة المساعدة الاجتماعية، لإعادة النظر في جميع الفئات، مشيرة إلى إعادة النظر في كل ملفات أصحاب الهمم، للوصول إلى جميع الفئات الموجودة في الدولة وهي «21»، بحيث لا يربط راتب الأب بالمساعدة الاجتماعية، وهناك 2730 موظفاً من مختلف الجهات، يقومون على خدمة أصحاب الهمم.

وأكدت أهمية إطلاق اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، وهي لتنسيق كل الخدمات المقدمة لهم، وأن الملف الموحد سيشمل السجل الوطني لصاحب الهمة، مشيرة إلى أهمية حمايته وتعريفه بحقوقه وواجباته. وتطرقت إلى المراكز الخاصة لهم، مضيفة أن هناك 19 ألفاً مسجلون فيها، منهم 11 ألف مواطن. وقالت اعتمدنا نظام عمل جديداً، سيطبق لعقد لقاءات مستمرة مع أولياء أمورهم، والاستماع الى ملاحظاتهم، وستفعّل الوزارة قرار حقوقهم في العمل.

تصنيف الإعاقات:

وعن تنفيذ مبادرة في إمارة عجمان، لتجهيز منازل أصحاب الإعاقة السمعية، قالت، نعمل مع الإمارات الأخرى لتنفيذها، ومع شرطة دبي لتصنيف الإعاقات. وسنعمّم هذه الجهود على كل الإمارات. مؤكدة أهمية التصنيف الذي صدر عام 2018، ويتحدث عن 11 نوعاً من الإعاقات.

وأضافت، رفعنا الكثير من التوصيات لهيئة الموارد البشرية، بخصوص الإجازات والاستئذان لأصحاب الهمم، وسنتابع الموضوع.

وأشارت إلى أن المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، أكمل عامه الأول وعقد ستة اجتماعات، وقريباً سيطلق مؤتمراً متكاملاً لهم.

وأكدت أن توصية تقليل ساعات عمل أولياء أمورهم، أتت من الوزارة وهي لدى هيئة الموارد البشرية، وسترفعها إلى مجلس الوزراء.

وعن جهود الحد من الحالات في العائلة الواحدة، أوضحت أن هناك لجنة طبية معنية بالفحص المبكر للمقبلين على الزواج، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهناك مشروع قرار لمجلس الوزراء تطرق إلى هذه الأمور، بحيث تلتزم الوزارة مع الجهات المعنية، للحد من الظواهر التي قد تحدث مستقبلاً. وهناك الزامية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وفقاً لنتائج الدراسات.

وحرصت الأمانة العامة للمجلس، على توفير مترجم مباشر للجلسة لأصحاب الهمم، ظهر على الشاشة، حيث حضر الجلسة نادي دبي لأصحاب الهمم، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون فرع أبوظبي، وبلدية دبي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الهمم من طلاب المدارس والجامعات، وأولياء الأمور.

الحد من كلف الزواج

قالت الوزيرة رداً على سؤال عن المبالغة في كلف الزواج، إن الوزارة تعمل جاهدة للحد من الكلف.

وأشارت إلى أن هناك مبادرة مشتركة للإسهام في كلف الزواج، ستطلق في المستقبل القريب، وهي باقة متكاملة، ودليل للعروض المقبلين على الزواج تحت اسم «بطاقة فرحة»، وبلغ عدد الشركات اكثر من 60، وهناك مبادرة «خطط لمستقبلك»، لتقديم استشارات للأسر، وبرنامج «ادخار»، للتخطيط المالي السليم، وهو موجه لمن أعمارهم 18 فما فوق، وهناك «الأعراس الجماعية»، و«كون أسرة».

معلم «الظل» ب 3 آلاف درهم

كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، عن أن بعض أولياء أمور أصحاب الهمم، يتحملون أعباء توفير معلم «الظل» لأبنائهم الذين يدمجون في المدارس، لكونه يحتاج إلى معاملة خاصة في التعليم، ويصل متوسط راتبه إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وعدد الطلبة من أصحاب الهمم المدمجين في مدارس الدولة 11 ألفاً و713.

أرقام

* نسبة الموظفين المواطنين العاملين من أصحاب الهمم 7% بمجموع 805 من 11687 مسجلين لدى وزارة تنمية المجتمع.

* إجمالي عدد أصحاب الهمم في الدولة، مع نهاية العام الماضي 19151 حالة.

* الإعاقة الذهنية هي الأعلى، وصلت نسبتها إلى 32،5%، بمجموع 6227 حالة.

* عدد حالات أصحاب الهمم في أبوظبي 6832، ودبي 4107، والشارقة 3867. وهناك 6852 مستفيداً من الضمان الاجتماعي، البالغ 37،4 مليون درهم شهرياً.

* 45 % من ذوي طلبة أصحاب الهمم، غير راضين عن مستوى الدعم والتعليم المقدم لا بنائهم.

الحبس وغرامة تصل إلى مليوني درهم عقوبة مزاول الطب من دون ترخيص

يناقش المجلس الوطني، في جلسته التاسعة صباح اليوم الأربعاء، مشروع قانون اتحادي بتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.

ويتكون مشروع القانون الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، من 36 مادة تنص على انه يسري على كل من يزاول، أو يطلب مزاولة المهنة داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة، ويهدف إلى حماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية. ولا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة، ما لم ترخص له بذلك الجهة الصحية. وحدد خمسة شروط يجب توافرها في طالب الترخيص، وإجراءات طلب الترخيص والتظلم من رفض الطلب. وينشأ في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الأخرى، سجل خاص بها تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم. كما حدد 6 حالات لإلغاء الترخيص.

وأشار المشروع إلى أن الطبيب المقيم يخضع لضوابط الترخيص التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يكون طبيب الامتياز مؤمّناً ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، ويصدر الوزير ميثاق أخلاقيات المهنة، بالتنسيق مع الجهات الصحية. كما حدد 7 محذورات، منها مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وبيع الأدوية أو عينات منها إلى المرضى، وتقاضي أي نسبة من دخل أي صيدلية، أو مختبر، أو طبيب آخر، أو منشأة، أحال إليها مريضاً للاستفادة من خدماتهم.

وجاء في المشروع انه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليونين، كل شخص زاول المهنة من دون الحصول على ترخيص، أو قدم بيانات غير صحيحة، ترتب عليها حصوله على ترخيص، مع إلغاء الترخيص الصادر وشطب اسم الطبيب المدان من سجل الأطباء. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على مليون، كل طبيب خالف حكم المادة 22 والمتصلة بلوائح تسليم التقرير الطبي والملف الطبي.

ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون، كل شخص زاول المهنة من دون الحصول على ترخيص، مع توافر الشروط التي تخوله حق الحصول عليه. وتشمل الجزاءات التأديبية وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص. ويجوز لمن صدر بحقه قرار بالجزاء التأديبي، أن يتظلم أمام لجنة التظلمات، خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالقرار.