سوري يفوز بمليون دولار في سحب سوق دبي الحرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سوق دبي الحرة عن فوز السوري رياض عنقة إسماعيل بمليون دولار في مسابقة «مليونير الألفية»، وذلك خلال سحب أجرته أمس، في «كونكورس إيه» بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وأعرب رجل الأعمال إسماعيل (40 عاماً) المقيم في دبي عن سعادته بالفوز قائلاً: هذه مفاجأة، فالبطاقة التي اشتريتها يوم 7 يناير/‏كانون الثاني الماضي أثناء توجهي إلى سوريا لقضاء إجازتي السنوية، كانت السادسة لي، أكاد لا أصدق بأنني الفائز، أشكر سوق دبي الحرة. ويعد رياض سابع شخص سوري الجنسية يفوز بجائزة «مليونير الألفية» منذ انطلاقتها في عام 1999.

وخلال السحب تم تقديم شيك بمليون دولار، إلى الفائز في السلسلة السابقة، وهو أبهيشكل كاثيل هندي الجنسية، مقيم في الشارقة ويعمل مضيفاً في «العربية للطيران»، بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش سيدامبي رئيس العمليات التشغيلية.

وأجرت السوق سحباً على مسابقة «فاينست سربرايز»، وفاز شخص يدعى عمار من المملكة العربية السعودية، بسيارة من نوع «بنتلي»، والهندي راميش شاندرا المقيم في دبي بدراجة نارية.