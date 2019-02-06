«الوثيقة»: الإمارات داعية سلام ومحبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: راشد النعيمي

أكدت وثيقة الأخوّة الإنسانية في أول بنودها على أن القناعة الراسخة بأن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام، وإعلاء قيم التعارف المتبادل، والأخوّة الإنسانية، والعيش المشترك، وتكريس الحكمة والعدل والإحسان. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال داعية سلام ومحبة ورمزاً للوئام والمودة منذ تأسيسها على يد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد للعالم أجمع بالقول والفعل وفي مختلف المواقف الإقليمية والدولية أن السعي الصادق نحو السلام كفيل بتحقيق السعادة للأمم والشعوب وتنمية المجتمعات وازدهارها واحترام الأفراد وتقديرهم رغم تباينهم العرقي والديني والثقافي والفكري.

نهج ثابت

وتعمل الدولة باستمرار وبشكل دائم على إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وإعلاء القيم الإنسانية المشتركة، منوهاً بأن الدولة تقف دوماً إلى جانب قضايا الحق، وتعمل بكل جد للإسهام الإيجابي والفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، إذ إن نهج الإمارات نهج ثابت ومعتدل ومشهود له تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية وتبذل جهودا متواصلة وحثيثة ممثلة في الدبلوماسية الإماراتية المتميزة بمختلف أشكالها السياسية والاجتماعية والثقافية والشعبية، ودورها الرائد نحو تعزيز العلاقات القائمة مع مختلف دول العالم، وفتح مزيد من قنوات التواصل والحوار والتعاون المشترك، فضلاً عن المساعي المكثفة لاحتواء وحل العديد من حالات التوتر والخلافات والأزمات التي تنشب على المستويات والصعد العربية والإقليمية والدولية، إيماناً بضرورة حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار وبناء المجتمعات ورخائها، وتعزيز قيم التسامح والاحترام والقبول بالآخر والعيش المشترك.

وتضع دولة الإمارات العمل على نشر قيم التسامح والسلام والوسطية وقبول الآخر في مقدمة أولوياتها، باعتبارها تجسد منظومة القيم التي من شأنها إبراز الصورة الحضارية لديننا الإسلامي الحنيف في مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تزعزع أسس الأمن والسلم في المجتمعات العربية والمسلمة.

كما حرصت الإمارات منذ تأسيسها على تحقيق استقلالية القضاء، التي تعتبر عماد سيادة القانون في الدول، حيث ينص دستور الدولة على أن «العدل أساس الملك»، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم ونجح القضاء الإماراتي، بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وأسهم في تفعيل مبادئ العدالة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين والمستثمرين الأجانب، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.

مؤسسات للتعددية

إن أهم ما يميز دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد أنها تركز في سياستها الخارجية على تعزيز قيم التعددية الثقافية والتسامح والوسطية، وتترجم ذلك في مواقفها ومبادراتها التي تحاول من خلالها إبراز الصورة الوسطية للدين الإسلامي الحنيف، فضلاً عن استضافتها العديد من المؤسسات التي تعمل على تحقيق هذا الهدف، ولعل من أبرزها «المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة» الذي يعد منصة بناءة لخدمة قضايا المجتمعات المسلمة المختلفة، ويهدف إلى الارتقاء بدور المجتمعات المسلمة وأفرادها في نهضة دولها المدنية والثقافية والاقتصادية بجانب تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة، والمجلس العالمي للأقليات المسلمة الذي يعمل على تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمسلمين، والعمل على ضمان حقوق الأقليات المسلمة في ممارستهم شعائرهم وفق المضامين الأممية لحقوق الأقليات الدينية والعرقية، ومجلس حكماء المسلمين الذي يعتبر أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم، ومواجهة أصحاب الإيديولوجيات المتطرفة التي تعصف بالعالم الإسلامي منذ عقود، فضلا عن المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «هداية» الذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف.

إن استضافة دولة الإمارات لهذه المؤسسات المختلفة إنما يعبر عن تقدير عربي وإسلامي لما تقوم به قيادتها الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من جهود ومبادرات ترسخ من خلالها قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، وهي القيم التي تسهم في تعزيز أسس الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

القيم المجتمعية

ويؤكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات أن المجتمعات التي تمتلك القيم الفاضلة والهوية الراسخة، هي التي يكون لها مكان في هذا العصر، والدول المتقدمة التي تريد أن تحافظ على تقدمها، تولي القيم والمبادئ أهمية قصوى، وتخص شبابها بهذه الأهمية.

وأشار إلى أن استطلاع «القيم المجتمعية» لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أجراه مؤخراً مركز «باريت» الدولي، بالتعاون مع برنامج «وطني»، أسفر عن نتائج هامة وذات دلالات عميقة، منها تصدر العلاقات الأسرية والتمسك بالأخلاق الحميدة، لمجموعة القيم والسلوكيات المجتمعية التي تميز مجتمع الإمارات بمختلف شرائحه السكانية.

وقد أظهرت نتائج هذا الاستطلاع، الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أنه على الرغم من التنوع الكبير في الجنسيات التي يتكون منها النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، إلا أنه يتمتع بانسجام رائع ومميز، الأمر الذي يعكس كفاءة الآليات الثقافية القائمة، والتي تخلق سلاسة وانسيابية في التعامل، وتأسيس العلاقات بين المواطنين الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى تربع عدد من القيم والسلوكيات على قائمة القيم المجتمعية، التي تتمتع بها الإمارات العربية المتحدة. فعلى صعيد القيم الشخصية، تضمنت أبرز القيم كلاً من الاهتمام بالأسرة، الاهتمام بالآخرين، الاحترام، الصراحة، التمسك بالأخلاق، الحرص على الإنجاز، الطموح والالتزام بالواجبات، بالإضافة إلى التعاون وسعي الفرد لأن يكون فاعلاً في المجتمع.

السلام والأمن

وكشف الاستطلاع أن أهم القيم والسلوكيات في نظر المشاركين حالياً، أو تلك التي يتطلعون إلى رؤيتها في المستقبل، تتضمن الاهتمام بالجيل الجديد، والاحترام والاعتزاز بالمجتمع المحلي، والإبداع والاهتمام بالأسرة، وتوفر السكن المناسب.

كما عكس الاستطلاع العديد من الإيجابيات التي يلمسها القاطنون في مجتمع الإمارات، والتي شملت قيماً متعددة، في مقدمتها الأمن وفرص التعليم، والاهتمام بالجانب الجمالي، بالإضافة إلى الولاء. أما الابتكار وفرص العمل والاستقرار المالي والصدق والصراحة، فكانت بعضاً من القيم التي يفضل أن يلمسها بعض المشاركين في الدولة.

كما أن دولة الإمارات هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول التي أجرى المركز استطلاعاً للرأي فيها حتى الآن، أظهرت أن «السلام والأمن والأمان» يأتي في مقدمة القيم العشر الأولى التي يتمتع بها المجتمع. وقد عززت هذه النتيجة من قدرة الإمارات على تجاوز عدد من أكثر البلدان تقدماً في العالم، في تحقيق هذا العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار، والذي يتطلع إليه أي مجتمع.