قرض مجمع ب 1.5 مليار درهم لتمويل مشاريع «إمباور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن حصولها على قرض مشترك بقيمة مليار وخمسمئة مليون درهم، من خلال مجموعة بنوك محلية وإقليمية وعالمية؛ وذلك لتمويل المشاريع الجديدة التي تعتزم «إمباور» تنفيذها في المستقبل القريب.

وقد وقّع هذه الاتفاقية أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»، وأليسار أنطونيوس الرئيسة التنفيذية ل«سيتي بنك»، وأحمد القاسم نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني، «ورولا أبو مانع الرئيسة التنفيذية ل «ستاندرد شارترد»، وأحمد عبد العال النائب التنفيذي للرئيس، رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات في «بنك المشرق»، ومانبير ديلون مدير عام مجموعة «سامبا المالية» فرع دبي.

وسيتم توظيف القرض؛ بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والبنية التحتية لتبريد المناطق لعدة مشاريع في مناطق مختلفة، منها قرية جميرا الجنوبية، ومنطقة الإنتاج الإعلامي، والخليج التجاري، وبرشا هايتس، وواجهة ديرة البحرية وغيرها. وسيتم تسديد أقساطه على دفعات نصف سنوية.

وقال ابن شعفار: «إن للبنوك ثقة كبيرة بالأعمال ذات الأداء القوي، ولهذا تمت تغطية قرض «إمباور» بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف، مما يعكس ثقة البنوك بأعمالنا. وهذا التمويل الذي يأتي من بنوك محلية وإقليمية وعالمية هو مساهمة لنمو قطاع تبريد المناطق، وهو أحد أكثر القطاعات أماناً، على صعيد الاستثمار والعائد المالي».

وأكد ابن شعفار أن تمويل البنوك لمشاريع تبريد المناطق يسهم في زيادة كفاءة الطاقة، والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ حيث إن آلية تبريد المناطق توفر ما يعادل 50% من الطاقة، مقارنة بخدمات التبريد التقليدية، وبذلك تصبح البنوك شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.واختتم ابن شعفار: «إن تعزيز استخدام مصادر طاقة مستدامة وتنافسية وآمنة هو هدف رئيسي بالنسبة لنا، ولقد لمسنا تجاوباً كبيراً من طرف شركائنا من البنوك في تحقيق هذا الهدف؛ حيث إن هذه الشراكة ساهمت في بناء بنية تحتية قوية أهلت «إمباور» لريادة قطاع تبريد المناطق في العالم، حيث وصل عدد محطات تبريد المناطق في سنة 2018 إلى 75 محطة، بقدرة تبريد وصلت إلى أكثر من 1,430 مليون طن تبريد، بينما وصلت قيمة الأرباح المحققة في نفس السنة أكثر من 800 مليون درهم، وعائدات فاقت الملياري درهم».