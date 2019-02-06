شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الشارقة والوحدة.. وتعادل الإمارات مع العين «الملك» يحافظ على صدارته و«الزعيم» يتعثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول «الملك» الشرقاوي تأخره بهدف أمام ضيفه الظفرة إلى فوز 2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة بالحزانة ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري الخليج العربي، وحافظ على صدارته برصيده 34 نقطة بينما بقي الظفرة عند 14 نقطة ، بينما تعثر الزعيم العيناوي بتعادله على ملعبه مع الإمارات بدون أهداف فأصبح رصيده 29 نقطة في المركز الثاني ، والإمارات 10 نقاط.

وتفوق الوحدة على مضيفه اتحاد كلباء 4-2. وبهذا الفوز الذي يعد السادس للوحدة في المسابقة، يرفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما بقي كلباء بنقاطه الـ18 السابقة.

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