طيران الإمارات ترعى السباق الثامن في مضمار جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

عقدت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، مؤتمراً صحفياً، أمس، بقاعة المجلس، بالمبنى الرئيسي للمضمار، بحضور المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام بمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مدير مضمار جبل علي، ومحمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات ممثل طيران الإمارات، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ويبلغ عدد الخيول المشاركة في السباق 98 خيلاً ومجموع الجوائز 705 آلاف درهم.

أعلنت إدارة المضمار خلال المؤتمر الصحفي تنظيم الحفل الثامن لسباقات الموسم السابع والعشرين باسم «أم سقيم» في يوم طيران الإمارات بالمضمار الأصفر، وكشفت فيه عن تفاصيل رعاية طيران الإمارات للأشواط السبعة التي يتألف منها الحفل، والجوائز المالية والعينية التي أعدتها اللجنة المنظمة لجمهور السباق، وبرنامج الحفل الذي سيقام يوم الجمعة القادم.

ونيابة عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تحدث المهندس شريف الحلواني مرحباً بالحضور، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، على دعمه الكبير للمضمار الأصفر، والرعاية الكاملة لجميع أشواط سباق «أم سقيم» والذي ستقام فعالياته يوم الجمعة القادم.

وثمن الحلواني دور طيران الإمارات للرعاية السخية لأشوط السباق الثامن، وقال إن إدارة مضمار جبل علي تأمل دائماً في أن تكون عند حسن ظن "الإمارات"، شاكراً لطيران الإمارات على هذه الرعاية السخية.

كما تقدم الحلواني بالشكر لجماهير سباقات مضمار جبل علي لحضورها المكثف والدائم الذي يزيد من الإثارة المطلوبة، ويساهم في إنجاح مثل هذه السباقات، وتقديراً من إدارة المضمار لهذا الدور الرائد، فقد رصدت اللجنة المنظمة للسباقات العديد من الهدايا التي سيتم السحب عليها عن طريق الكوبونات التي توزع مجاناً على جميع الحاضرين.

وكرر الحلواني الشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على دعمه الكبير للمضمار الأصفر، وقال: «نتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظنه، وأن نتمكن من إخراج يوم طيران الإمارات بمضمار جبل علي، بالصورة المثلى التي ترضي هذه الشركة العملاقة والتي تبحث دائماً عن التميز والتطور، وتثبت يوماً بعد يوم جدارتها بأن تكون الأفضل على مستوى جميع شركات الطيران العالمية».

وقال محمد النهاري الهاشمي مدير مبيعات الشركات ممثل طيران الإمارات: «يسرنا أن نواصل رعايتنا لسباقات الخيل بمضمار جبل علي خلال هذا الموسم، وتسعد إدارة الشركة بوجودها هذا العام لرعاية أشواط سباق «أم سقيم» الذي يعد ثامن سباقات المضمار العائلي».

وقال محمد النهاري: «سباقات الخيل تعتبر واحدة من أرقى النشاطات، وقد حققت برامج رعاية طيران الإمارات لبطولات هذه الرياضة على المستوى العالمي نجاحاً كبيراً، وواكبت نموها واتساع شهرتها عاماً بعد عام لتصل للمكانة التي تتبوأها اليوم على التقويم السنوي للسباقات».

وأكد الهاشمي أن طيران الإمارات تحرص دائماً على دعم وتشجيع مختلف المناسبات الرياضية في جميع أنحاء العالم، حيث شكل التواصل مع القاعدة المتنامية من المسافرين والعملاء من خلال الرياضة جزءاً محورياً من استراتيجية الشركة، مؤكداً أن الشركة باتت تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التواصل بين الشعوب والثقافات، حيث توفر للمسافرين عبر العالم وصولاً سهلاً لعدد كبير ومتنام من الوجهات.

وأكد أن الأنشطة الرياضية تشكل واحدة من أقوى وسائل تواصل طيران الإمارات مع عملائها، وأضاف ممثل طيران الإمارات: «نحن ملتزمون بدعم جهود دبي الترويجية الرامية إلى تعزيز مكانتها عالمياً في كافة المجالات الرياضية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وتشمل رعاية طيران الإمارات مناسبات كبرى من أبرزها سباقات الخيل المحلية والعالمية، وبالتأكيد فإن رعاية الشركة لسباقات الخيل بمضمار جبل علي لها مردود كبير، فهي تمثل فرصة للتواصل مع عملاء الشركة داخلياً وخارجياً، وتسهم في انتشار شعار طيران الإمارات ورسالتها».

جوائز كثيرة للجمهور وسيارة لسعيد الحظ

رصدت اللجنة المنظمة والشركات المساندة لسباقات مضمار جبل علي، جوائز عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، وبين الأشواط وفى نهاية السباق، بواسطة كوبونات مجانية يتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية، لجمهور السباق الثامن مقدمة من الشركات المساندة والداعمة لإنجاح السباقات بالمضمار الأصفر. ويقدم مضمار جبل علي سيارة (شيري) موديل 2018، سيتم السحب عليها بعد نهاية الشوط السابع بواسطة كوبونات يتم طرحها للجمهور بسعر رمزي بقيمة عشرة دراهم للكوبون الواحد، شريطة أن يكون الفائز في السحب على السيارة متواجداً بالمضمار لحظة إجراء السحب واختيار الكوبون الفائز لاستلام السيارة.