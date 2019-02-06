ضبط مدرعات تركية غربي ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حادث جديد يؤكد التورط التركي في تمويل الإرهاب في ليبيا، نجحت السلطات الجمركية بميناء الخمس غربي ليبيا، في مصادرة شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع قادمة من تركيا. وتتكون الشحنة التركية المضبوطة من 9 سيارات هجومية كاملة التصفيح من نوع «تويوتا سيراليون»، ومدرعات قتالية صنعت في تركيا، يرجح أنها في طريقها إلى ميليشيات إرهابية، ووصلت هذه الشحنة من ميناء تركي، دون أية وثائق للجهة المورّدة أو المستلمة، ولا حتى اسم الميناء الذي انطلقت منه الشحنة المهربة.

وبالرغم من أن المصادر الأمنية بالميناء لم تكشف عن مزيد من التفاصيل، إلا أن مصادر أمنية في المدينة أكدت ل«سكاي نيوز عربية» أن الشحنة استُجلبت بواسطة شركة تدعى «التواصل»، وهي «مجهولة الإدارة، ولديها مقرات في تركيا وطرابلس ومصراتة».

من جانب آخر، قال رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا: إن ما لا يقل عن 69 مجلساً بلدياً من 120 مجلساً قد لا تعقد انتخابات في مارس المقبل بسبب نقص التمويل . وسمحت السلطات الليبية بإجراء انتخابات المجالس البلدية في 2013 بهدف إنهاء مركزية الإدارة التي دامت عقوداً ومساعدة المجتمعات المحلية على إدارة شؤونها. لكن تدهور الأوضاع الأمنية بعد سقوط حكم معمر القذافي وعدم انتظام التمويل عرقلا العملية.

وقال سالم بن تاهية رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في مقابلة مع «رويترز»: إن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي (36 مليون دولار). وأضاف أن اللجنة لم تتلق في الوقت الراهن سوى 30 بالمئة من هذا المبلغ. وقال: إن اللجنة لن تتمكن دون هذه الأموال الحكومية من إطلاق برامج لزيادة الوعي بأهمية الانتخابات البلدية.

ودعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

(وكالات)