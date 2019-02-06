راموس يربي الخيول وحصانه المفضل «يوكاتان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث قائد ريال مدريد سيرجيو راموس عن جوانب من حياته التي ستظهر في المسلسل المقبل له على نتفليكس بواقع 8 حلقات مدة الحلقة منها نصف ساعة وقال: إنه مسلسل وثائقي سيعرض نهاية العام وسترون فيه العائلة والرياضة والتجارب الاحترافية. أحب ترك بصمة لأطفالي كي يعرفوا حجم التضحية التي بذلتها كي أكون من النخبة. كرة القدم وسيلة لكسب العيش وفهم الحياة وأريد أن يعرف الناس حجم التفاني فيها.

وكشف راموس عن واحدة من هواياته وهي تربية الخيول ويضيف: لدي بين ال50 وال60 جوادا إسبانيا و«ياكوتان دي راموس» بطل عالم ليس فقط في إسبانيا بل في أمريكا اللاتينية أيضا، هل أبيعه؟ لكل شيء ثمن لكن ياكوتان حصاني ومعتز به كثيرا. وقال راموس إن معالجه الخاص بيدرو شويكا وصفه مرة بالوقح واضاف: هو يقول إني وقح، في الملعب يمكنك قول هذا وأحيانا الناس تأخذ هذا الانطباع عني وقد التصقت بي هذه الصفة أكثر قبل بلوغي ال30 عاما. يجب أن أعترف بأني شجاع وجريء.

ووصف راموس هذا الشهر بأنه «جهنمي» واضاف: «سنلعب في جميع المسابقات.. الليجا والكأس وأوروبا». من جهته، قلل الحارس كورتوا من أهمية مشاركة ميسي اليوم من عدمها وقال: «في الكلاسيكو الذي خسرناه لم يكن ميسي لاعبا».