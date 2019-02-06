اختتام اجتماعات مسؤولي المهرجانات الوطنية للمسرح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

اختتمت أمس في فندق راديسون بلو في الشارقة، اجتماعات مسؤولي المهرجانات الوطنية للمسرح، والتي جرت دورتها الأولى في سبع دول عربية هي: المغرب، الأردن، موريتانيا، فلسطين، السودان، لبنان واليمن، استجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بتنظيم مهرجانات مسرحية وطنية في الدول العربية.

جرت الاجتماعات برئاسة إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وبحضور الحسن النفالي مسؤول الإدارة والتنظيم في الهيئة، وغنام غنام مسؤول النشر والإعلام، وممثلين عن الدول هم: محمد بن يعقوب ورتيبة ركلمة عن المهرجان الوطني لهواة المسرح في المغرب، وبابا ولد ميني ويب محمد عبد الله عن مهرجان موريتانيا الوطني للمسرح، ويوسف ترتوري وفتحي عبد الرحمن عن مهرجان فلسطين الوطني للمسرح، ورفيق علي أحمد وعبيدو باشا عن مهرجان لبنان الوطني للمسرح، وحسين الخطيب والدكتور محمد خير الرفاعي عن مهرجان رم المسرحي في الأردن، والدكتور شمس الدين يونس والدكتور جراهام عبد القادر عن مهرجان السودان الوطني للمسرح.

وناقش المجتمعون خلال يومي 4 و5 فبراير/ شباط الجاري تقارير مفصلة عن المهرجانات، واستعرضوا آلياتها المنظمة، وتفصيلات الجوائز الممنوحة فيها ومسمياتها، ودور وهيكلة لجان التحكيم، وكل الجوانب التنظيمية المتعلقة بها، ودور وهيكلة اللجان الإعلامية، وشروط المشاركة بالنسبة للفرق المسرحية في كل بلد، وشددوا على أن توجد مجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالجوائز الممنوحة ومسمياتها، وأن لجان التحكيم ينبغي أن تكون مختارة ومشكلة من أفراد تتوفر عندهم الكفاءة والخبرة المسرحية اللازمة، إضافة إلى ضرورة حياد تلك اللجان، بحيث لا يشتركون بأية أعمال مسرحية في المتنافسات التي تشهدها المهرجانات.

وخلص المجتمعون في بيانهم الختامي وبعد جلسات نقاش مستفيضة إلى مجموعة من النقاط التي ارتأوا أن تطبيقها سيؤدي إلى تطور المهرجانات في الدورات المقبلة، ووصولها إلى الأهداف التي رسمتها مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث اتفقوا على الاهتمام بالتكوين والتأهيل لدعم الجوانب الفنية للمهرجانات، وربط المهرجانات بالعملية التنموية في كل بلد، والتركيز على دعم إنتاج الأعمال المسرحية بدل التركيز على التفكير في الجوائز فقط، وتوحيد اللوائح والقوانين المنظمة والمعايير والشروط مع إفراد جانب لخصوصيات كل مهرجان، والاعتماد التدريجي على الإمكانيات المحلية، وإشراك المؤسسات الوطنية الرسمية والخاصة، وتنفيذ مشروع مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة بإحداث مراكز الفنون الأدائية، بالتعاون مع الجهات الرسمية، مع الاهتمام بالدول الأكثر حاجة لذلك.

كما ناقش المجتمعون اللائحة المشتركة للمهرجانات واعتمدوها، وتم خلال الاجتماعات وضع أجندة خاصة بتواريخ الدورات المقبلة من المهرجانات، والتي ستكون على الشكل التالي: شهر إبريل/ نيسان 2019 في البحرين، من 26 يونيو/ حزيران إلى 2 يوليو/ تموز 2019 في الأردن، من 27 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في المغرب، من 15 إلى 21 أكتوبر 2019 في موريتانيا، من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في فلسطين، من 5 إلى 11 نوفمبر 2019 في العراق، من 17 إلى 23 نوفمبر 2019 في السودان، من 3 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في لبنان، من 15 إلى 21 ديسمبر 2019 في اليمن.

وكانت الاجتماعات فرصة لسماع تقييمات تتعلق بالعملية المسرحية ودور المبدعين فيها، إضافة لتنظيم العناصر الخاصة بكل جزء من تلك العملية، حيث ناقش المجتمعون إمكانية التمييز في الجوائز وفي الجهود المبذولة بين المخرج والسينوغراف وفنيي الإضاءة والصوت وغيرها.