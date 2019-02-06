الدفاع المدني بالعين ينقذ صقراً علق بسلك عمود كهرباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

أنقذ فريق من إدارة الدفاع المدني بمدينة العين فرع سويحان وشركة العين للتوزيع، أمس الأول صقراً من موت محقق بعد أن التف الحبل المربوط في ساقه على سلك ممتد من عمود كهرباء، وذلك بعد أن طلب المواطن راشد علي النعيمي صاحب الصقر المساعدة من الدفاع المدني لإنقاذ الصقر العالق وهو من نوع «جير شاهين».

وقال راشد النعيمي: الصقر الذي تصل قيمته إلى حوالي 35 ألف درهم، فر هارباً من العزبة التي كنت أقوم بتدريبه فيها لأفاجأ باستقراره على سلك منبثق من عمود كهرباء الأمر الذي جعلني أقف عاجزاً عن إنقاذه، وقادني الموقف للتواصل مع إدارة الدفاع المدني بسويحان التي قدمت للموقع مع شركة العين للتوزيع خلال وقت محدود جداً مزودين بكافة الأدوات التي مكنتهم من الصعود باتجاه الطائر والإمساك به بعد إزالة الحبل العالق بسلك الكهرباء. وأضاف أن عملية الإنقاذ استغرقت أكثر من ساعتين وتم في بداية الأمر اتخاذ كافة الإجراءات من قبل العين للتوزيع التي تضمن سلامة رجال الدفاع المدني والطير ومن ثم إتمام عملية الإنقاذ باحترافية حرصاً على حياة الطائر وتوفير الشعور بالأمان له.