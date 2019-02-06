«الفجيرة للسياحة» تستقبل رواد الحركة الكشفية العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

استقبلت هيئة الفحيرة للسياحة والآثار أمس الاول وفد رواد الحركة الكشفية العرب الذي يقوم بجولة عربية تحت شعار«رحلة التواصل العربي الثالث عشر» وتستضيفها الامارات حتى 12 فبراير الجاري. وتطوف الجولة كل إمارات الدولة، وكانت الفجيرة إحدى وجهاتها لتزور أهم معالم الامارة بينها متحف الفجيرة وقلعة الفجيرة والقرية التراثية المجاروة للقلعة، بالإضافة إلى قرية مضب التراثية ومروراً ببقية المواقع الاثرية والتراثية التي تشتهر بها الفجيرة.

استقبل الوفد سعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

وقال الدكتور أحمد الدوسري عضو اللجنة التنفيذية لرواد كشافة العرب وأمين عام رواد كشافة ومرشدات الإمارات أن اختيار الفجيرة كإحدى الوجهات لرحلة رواد الكشافة جاء لطبيعتها المتنوعة التي تحمل الطابع التراثي ومزيج من الطبيعة الجبلية والبحرية.