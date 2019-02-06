دبي وجهة عالمية للحفلات والعروض الفنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّب مهرجان دبي للتسوق بمجموعة كبيرة من المشاهير والفنانين الذين توافدوا على الإمارة للاحتفال بالدورة الرابعة والعشرين من فعالية التسوق الكبرى، التي استمرّت بين 26 ديسمبر الماضي و2 فبراير الجاري. من نجوم هوليوود إلى المغنين الفائزين بجوائز جرامي، استمتع سكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار والجنسيات بالكثير من العروض المميزة خلال هذه الاحتفالية السنوية التي تعمّ أرجاء المدينة.

شاركت نجمة هوليوود الشهيرة إيفا لونجوريا في المهرجان، وزارت منطقة الأزياء في دبي مول لمعاينة عدد من العلامات التجارية الفاخرة، في حين حضرت نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز وسونام كابور للاستمتاع بالأجواء الرائعة للمهرجان.

ورحّبت القرية العالمية بزوّارها الذين حضروا للاستمتاع بمجموعة من العروض الحية خلال المهرجان. وكان من بين الفنانين العالميين المشاركين في تلك الفعاليات كلّ من الفنان المصري محمد حماقي، والمغني السعودي رابح صقر، والفنان الباكستاني راهات فاتح علي خان، والمطربان السوريان حسين الديك ووفيق حبيب، والمصريان سعد الصغير وأمينة، بالإضافة للنجمة اللبنانية إليسا.

واستضافت دبي نجوماً عالميين، بمن فيهم المطرب أريجيت سينج، والمغنّي وكاتب الأغاني الإنجليزي جورج إيزرا صاحب أغنية «شوت غن» لتقديم أول حفل له في الشرق الأوسط على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، وأبهج الجمهور بأداء أغانيه المميزة التي تجمع بين البوب والفولك والتي أكسبته شهرة عالمية. وحضرت أيضاً فرقة الروك الصوفية الباكستانية «جنون»، التي اجتمعت بعد غياب استمر 13 عاماً، كي تقدّم حفلاً استثنائياً على استاد سوق دبي الحرة للتنس، في حين استمتع هواة الفرقة الفلبينية «بينوي» بحفل غنائي قدّمت فيه أشهر أغانيها من التسعينات على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. أمّا فرقة البوب الكورية «مومولاند»، فحضرت إلى دبي لتقديم أول حفلة لها في منطقة الشرق الأوسط.

واستمتع الجمهور بأداء الفنان الإماراتي حسين الجسمي على مسرح «دبي أوبرا»، بينما أضحك الكوميديان ماكس أميني الحاضرين بتقليده الشخصيات وحكاياته المضحكة على مسرح مدينة جميرا.