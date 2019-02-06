القمة العالمية للحكومات... لماذا رواندا وكوستاريكا وأستونيا؟

اسماء السيد - محمود العوضي من دبي: تستضيف دبي في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، وسط اهتمام إقليمي وعالمي لافت بالدورة الحالية، والتي سوف تسلط الضوء على تجربة 3 دول من قارات أفريقيا وتمثلها رواندا، وأوروبا متمثلة في أستونيا، وأميركا الوسطى وينوب عنها كوستاريكا، واللافت في الأمر أن لكل دولة من الدول المذكورة تجربة ثرية في مجال يخصها، ويميزها عن غيرها من دول العالم، ولكن لماذا سيتم التركيز على تجارب هذه الدول على وجه التحديد ؟

أستونيا.. الدولة الرقمية

في الوقت الذي قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة على طريق التحول الرقمي بصورة كاملة، يظل النموذج الخاص بأستونيا من أهم النماذج التي جذبت أنظار العالم، فقد بدأت التجربة في عام 2007 في الدولة صغيرة المساحة التي تنتمي لدول البلطيق، والتي يبلغ تعداد سكانها مليون و300 ألف نسمة، وتقع في الركن الشمالي الشرقي لأوروبا، ومنذ تسعينيات القرن الماضي، وضعت إستونيا، التي انطلق منها برنامج "سكايب"، هدفاً واضحاً لبناء مجتمع رقمي كامل، يحمل إسم "إي استونيا"، ومن بين التطبيقات التي أثبتت نجاحاً كبيراً إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل إيداع إقرارتهم الضريبية من خلال الإنترنت، وجذيت هذه الخدمة 95 % من المواطنين.

رواندا... من المجاعة إلى الريادة

تغيرت الصورة الذهنية التي تتعلق برواندا من بلد المجاعات والحروب والإبادة الجماعية، إلى الجانب العكسي، من حيث التطور الإقتصادي والتنموي الذي أصبح نموذجاً ملهماً لجميع الدول الصغيرة والفقيرة، ويكفي دليلاً على ذلك أن إنشاء شركة في رواندا لا يحتاج إلا لحوالي 5 ساعات، أي أنها اعتمدت على جذب الإستثمارات، ولكن بعد أن قامت بتأسيس بنية تحتية نموذجية، فضلاً عن الإهتمام بالنظافة وقطاع التعليم، مما أنعش كافة القطاعات فيما بعد، ومنها السياحة، وفي غضون 10 سنوات ارتفع الناتج المحلي للإقتصاد الرواندي من 900 مليون دولار إلى ما يقرب من 9.5 مليار دولار، ونجح الرئيس الرواندي بول كيجامي في النهوض ببلاده، متأثراً بطريقة ما بتجربة دبي الملهمة.

كوستاريكا.. كوكب السعادة

نموذج آخر لمنطقة من العالم سيطر عليها الفقر في سنوات سابقة، وهي منطقة أميركا الشمالية والكاريبي، ويمثلها في القمة العالمية للحكومات كوستاريكا التي تعد نموذجاً في الإستدامة، والإقتصاد الأخضر الذي يراعي متطلبات البيئة، فقد تم وضع هدف في 2007 بجعل البلاد خالية من ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2021، وحصلت في 2009 على المركز الأول فيما يسمى بكوكب السعادة، وأصبحت كوستاريكا نموذجاً في جودة الحياة، مما يجعل تسليط الضوء عليها في القمة العالمية للحكومات أمراً مثيراً للإهتمام.

الذكاء الإصطناعي

القمة العالمية للحكومات سوف تقام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، حيث يشارك فيها أكثر من 4000 مسؤول ومتخصص من 140 دولة، من بينهم رؤساء حكومات ومسؤولون وعلماء وخبراء ومفكرون، و130 متحدثاً في 120 جلسة نقاشية وحوارية وتفاعلية، يجمعهم هدف رئيسي يتمثل في وضع تصور مستقبلي للعمل الحكومي، وبناء شراكات عالمية بين مختلف الحكومات وبين القطاعين العام والخاص وإيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات العالمية، واستشراف الاتجاهات المستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية، وسبل استغلالها لما يعمل على بناء مستقبل أفضل للشعوب والمجتمعات.

ومن بين المحاور المهمة في القمة الذكاء الإصطناعي، وعن هذا المحور قال محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس القمة العالمية للحكومات :"ما كنا نظنه خيالاً علمياً في السابق أصبح اليوم حقيقة علمية، وما كنا نظنه جماداً دبت فيه الحياة، وما كنا نظنه بلا عقل يوشك أن يتفوق على العقول البشرية".

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف قال القرقاوي :"خلال السنوات القليلة المقبلة، ستختفي في الولايات المتحدة نحو 47% من الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، كما ستختفي أكثر من مليون وظيفة قبل العام 2026».

وأضاف أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو استثمار في المستقبل، مستشهداً بأن شركتي جوجل الأمريكية وبايدو الصينية استثمرتا من 20 إلى 30 مليار دولار في 2016 في قطاع الذكاء الاصطناعي فقط؛ لأنهما تدركان أن نفط المستقبل هو البيانات، وما يستثمر اليوم في الذكاء الاصطناعي عالمياً يفوق ما يستثمر في التنقيب عن النفط".

إعلام المستقبل

إعلام المستقبل الذي يرتكز على الذكاء الإصطناعي حاضراً في مناقشات القمة المرتقبة، فالصحافة والإعلام سوف تتحول إلى عالم ما يسمى الـ SOCIAL BOT الذي يقوم بتحرير المحتوى، وغيره من المهام وصولاً إلى التدقيق اللغوي، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى سرعة الإنجاز، وطرد العنصر البشري الذي لا يتمتع بالموهبة، ولا يملك إبداعاً، وفي الوقت ذاته سوف يصبح المجال مفتوحاً أمام الإبداع الحقيقي.