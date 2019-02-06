شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سحب رعدية وغبار يعيق الرؤية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاطاً للرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
كما توقَّعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (تبوك، الجوف)، وكذلك على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الطائف.
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