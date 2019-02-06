شكرا لقرائتكم خبر عن والد المبتعث المتوفى في أمريكا يكشف ملابسات الواقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف والد الطالب المبتعث المتوفى، بندر بن عامر البارقي، ملابسات وفاة ابنه في ظروف غامضة بأمريكا.
وقال والد الطالب المتوفى خلال مشاركته في برنامج “ياهلا”: “حتى الآن لا نعلم أي شيء عن وفاة ابني بندر لأن الشرطة الأمريكية تتحفظ على القضية، والآن تواصلت وأرسلت الأوراق المطلوبة للمحامي في لوس أنجلوس”.
وأضاف: “ابني تلقى تهديدا بالقتل أكثر من مرة، وقرر العودة إلى أرض الوطن وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، حيث كان يوم الأحد موعدا مقررا لوصوله إلى جدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر والد المبتعث المتوفى في أمريكا يكشف ملابسات الواقعة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.