شكرا لقرائتكم خبر عن والد المبتعث المتوفى في أمريكا يكشف ملابسات الواقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف والد الطالب المبتعث المتوفى، بندر بن عامر البارقي، ملابسات وفاة ابنه في ظروف غامضة بأمريكا.

وقال والد الطالب المتوفى خلال مشاركته في برنامج “ياهلا”: “حتى الآن لا نعلم أي شيء عن وفاة ابني بندر لأن الشرطة الأمريكية تتحفظ على القضية، والآن تواصلت وأرسلت الأوراق المطلوبة للمحامي في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “ابني تلقى تهديدا بالقتل أكثر من مرة، وقرر العودة إلى أرض الوطن وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، حيث كان يوم الأحد موعدا مقررا لوصوله إلى جدة”.