شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 3 صقور مخبأة داخل «جوارب» بمنفذ الوديعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - واس:

أحبط جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية من المملكة محاولة تهريب ثلاثة صقور إلى المملكة، وذلك بعد قيام أحد المهربين بإخفائها داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه إلى المملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك الوديعة أحمد المالكي: إن عملية التهريب نفذت باستخدام مركبة من نوع “خصوصي” بقصد الدخول إلى المملكة، وأثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عُثِر على ثلاثة صقور مخبأة داخل “جوارب” ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية؛ بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كانت بحالة صحية سيئة.

يُشار إلى أن تصدير أو استيراد مثل هذه الحيوانات سواء الطيور أو غيرها مقيد بإجراءات سابقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، حيث تمثل جهود المنافذ الجمركية عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بعدم فسح أي من تلك الحيوانات وغيرها، إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.