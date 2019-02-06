دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Screen Crop الجديد لاقتصاص أي جزء من الشاشة مباشرة من الإعدادات السريعة

لم تكن تجربة أندرويد في مشاركة وتعديل صور “السكرين شوت” معقدة لحد كبير، حيث كل ما في الأمر يتطلب أخذ سكرين شوت للصورة، ومن ثم إدخالها على أحد تطبيقات تحرير الصور ومن ثم حفظها ومشاركتها فورًا، هنا العملية غير معقدة بل طويلة وتتطلب العديد من الإجراءات والتنقلات، لكن ماذا لو أردت ذلك مباشرة وبعملية واحدة وسلسلة.

الحل يكمُن مع تطبيق Screen Crop الجديد والمتاح حصرًا على نظام تشغيل أندرويد، حيث هذا التطبيق يُحوّل مهمة التقاط السكرين شوت واقتصاصه إلى مهمة سهلة للغاية، وذلك من خلال وضع الأداءة في لوحة الإعدادات السريعة، ومن على أي واجهة تطبيق ببساطة قم بلمس الشاشة من أعلى لأسفل والضغط على اختصار التطبيق والتقط الزاوية التي تُريدها، أو بعد الإلتقاط قم بالتعديل عليها واقتصاصها ومشاركتها أو حتى إنهاء المهمة من التطبيق نفسه.

وأجدر بالإشارة أنه عليك إضافة اختصار التطبيق يدويًا من على واجهة الاعدادات السريعة، حيث بعد التثبيت سيظهر رمز التطبيق في درج التطبيقات، قم بفتحه والانتقال الى اعداداته لوضعه على لوحة الاعدادات السريعة، بعد ذلك سيختفي التطبيق من درج التطبيقات تلقائيًا.

أخيرًا وللأسف الشديد، تطبيق Screen Crop غير مجاني فهو متاح للتحميل بسعر 0.99$، على أن لا يتضمّن أي مشتريات داخلية أو أي إعلانات مزعجة.

التدوينة تطبيق Screen Crop الجديد لاقتصاص أي جزء من الشاشة مباشرة من الإعدادات السريعة ظهرت أولاً على عالم التقنية.