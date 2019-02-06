دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تفاصيل إطلاق أول قمر سعودي للاتصلات SGS1

تطلق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الثلاثاء، أول قمر صناعي سعودي للاتصالات SGS1، وذلك من مقر قاعدة كورو بإقليم غويانا الفرنسية بشمال أمريكا الجنوبية، حيث سيتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية في المملكة.

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وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القمر الجديد هو الأول من نوعه الذى تملكه المملكة بالكامل للاتصالات، ويساعد في تقديم مجموعة من التطبيقات التى تشمل اتصالات النقل التلفزيوني، الهاتف، الإنترنت، الاتصالات العسكرية الآمنة، توفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

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الجدير بالذكر أن السعودية، كانت قد أطلقت 15 قمرًا صناعيًا سابقًا، بالإضافة إلى مشاركتها في استكشاف الجانب المظلم من القمر بالمشاركة مع الصين.

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وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قد تعاونت من قبل مع شركة لوكهيد الشهيرة، من أجل إطلاق هذا القمر الاصطناعي، حيث تضمن الأمر تدريب مجموعة من المهندسين، على عمليات التصنيع والاختبارات لأقمار الاتصالات، وذلك ليكتمل لديها كادر عامل بمشاريع الأقمار الصناعية ويكون من الكوادر السعودية المتميزة من شباب وشابات الوطن، حيث يتم تدعيم الكوادر بعناصر جديدة بنسبة 5-10% سنويًا.

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