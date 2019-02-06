شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق أول قمر صناعى للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق قبل قليل القمر السعودي للاتصالات SGS-1 من قاعدة كورو فى إقليم غويانا الفرنسية، الواقعة شمال أمريكا الجنوبية، وفق ما نقلت "العربية نت".

وكان ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قد وقّع على آخر قطعة من القمر فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة خلال أبريل الماضى بعبارة فوق هام السحب خلال زيارته لأمريكا.

ويعد القمر السعودي للاتصالات أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكٌ بالكامل للمملكة، وسيتم تشغيله والتحكم فيه من خلال محطات أرضية فى السعودية.

ويوفر القمر تطبيقات متعددة تشمل اتصالات النطاق العريض والاتصالات الآمنة وتوفير الاتصالات للمناطق شبه النائية والمناطق المنكوبة.

وتسعى المملكة من خلاله إلى المساهمة فى تطوير الموارد البشرية الوطنية بخلق فرص عمل فى صناعة الأقمار الصناعية.

وكان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد وقّع خلال زيارته مقر شركة لوكهيد مارتن فى وادى السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية أبريل الماضي، على القطعة الأخيرة من القمر السعودى للاتصالات الأول، قبل إطلاقه ليحلّق فى الفضاء بعبارة "فوق هام السحب".

واطلع الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، على التقنيات المتقدمة فى قطاعات الطيران والدفاع الجوي، وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الاصطناعية، وعلى منظومة الدفاع الجوى THAAD عالية التقنية، التى تتفاوض المملكة على شرائها وتوطين تقنياتها.