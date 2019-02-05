مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم مروع بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حادث اصطدام سيارة بسور الإذاعة التابع للحرس الوطني بحي الجنادرية في الرياض؛ عن وفاة شاب وإصابة آخر.

وكانت السيارة تقل شابين لقي أحدهما مصرعه بموقع الحادث بسبب السرعة الجنونية، بينما تم نقل الآخر لتلقي العلاج إلى أحد المستشفيات القريبة حيث أدخل للعناية المركزة بسبب خطورة حالته.

ووثقت كاميرا المراقبة في أحد المحلات التجارية بموقع الحادث، حادث اصطدام سيارة كانت تسير بسرعة جنونية بسور الإذاعة التابع للحرس الوطني بحي الجنادرية.