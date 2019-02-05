شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الطالب المطعون في العارضة يكشف تفاصيل الحادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

كشف شقيق الطالب المصاب بحادثة الطعن في محافظة العارضة بمنطقة جازان، أن المشكلة بدأت داخل أسوار المدرسة، باشتباك بسيط، وأبدى استغرابه في الوقت نفسه من عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة من قِبل الإدارة، ومنها استدعاء أولياء الأمور قبل مغادرتهم للحد من تطورها.

وأوضح المواطن تركي الحربي؛ أن شقيقه تمَّت إعادته في ساعة متأخرة من مساء أمس من مستشفى الملك فهد إلى مستشفى العارضة العام؛ لعدم توافر سرير – حسب قوله -.

وأضاف الحربي أن حالة شقيقه مستقرة حالياً، وأن الطعنة التي تعرَّض لها في جهة الظهر.

وطالب “الحربي”؛ الجهات المعنية ومنها إدارة تعليم جازان، بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسبِّبين، وتوجه بالشكر لمحافظ العارضة على وقفته ومتابعته الحادثة منذ البداية.