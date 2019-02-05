شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلين في حريق شقة سكنية بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في شقة، نتج عنه وفاة طفلين – رحمهما الله -.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ طفل وامرأة تم علاجهما في الموقع من قبل الهلال الأحمر.