شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص في حريق منزل بالمدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، مساء اليوم الثلاثاء، إخماد حريق مروع اندلع في منزل بالحرة الغربية. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه وفاة شخص.

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