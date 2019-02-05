شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «صحة جازان» على تجول «كلب» داخل مستشفى صبيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

كشفت صحة جازان تفاصيل مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يُظهر تجول “كلب” في مدخل جانبي بمستشفى صبيا العام.

وقالت صحة جازان في بيانها، إنه تم مراجعة كاميرات الأمن والسلامة بالمستشفى، وقد اتضح أن أحد الأشخاص “مختل عقلياً” هو من قام بإدخاله إلى المستشفى، وتم إيقافه ومنع دخوله من قبل الحراسات الأمنية بالمستشفى.

وأضافت: “تم التعامل مع الحدث في حينه، ومخاطبة الجهات المعنية والتعامل مع الشخص المذكور، والتنسيق لإحالته إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية”.

واختتمت قائلة: “تحرص صحة جازان على سلامة المنشآت الصحية وسلامة المرضى، والتعامل مع الأحداث بمهنية، واتخاذ الإجراءات بما يضمن جودة وسلامة الخدمات التي تقدم للمستفيدين من الخدمات الصحية بجميع المنشآت”.