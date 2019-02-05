الان تتابع الموظف الذي تحكم في ملايين.. كشف هوية صاحب حساب “البيضة” على إنستجرام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن هوية صاحب أشهر حساب على موقع إنستجرام، وهو شخصى يدعى كريس جودفرى، مؤكدة أنه صاحب حساب “world_record_egg” الذى حقق أكثر من 52 مليون إعجاب، متفوقا على عدد المتابعين لحساب كايلى جينر (18.7 مليون).
وقالت الصحيفة الأمريكية إن كريس جودفرى “20 عاما” يعمل موظفا فى وكالة للدعاية والإعلان مقرها العاصمة البريطانية لندن “The & Partnership”.
ووفقا لنيويورك تايمز قال صاحب الحساب فإن البيضة اكتسبت شعبية مهولة من تلقاء نفسها، مؤكدا لوسائل الإعلام أنه لم يدفع أى أموال من أجل زيادة الإعجاب والمشاهدة.
ويشار إلى أن هذا الحساب الأشهر عالميا فى الفترة الحالية، يتم استخدامه من أجل أعمال خيرية، وذلك بالتعاون مع شركة “Hulu” الأمريكية المتخصصة فى البت التليفزيونى، والتى كانت قد أظهرت البيضة فى إعلان دورى كرة القدم الأمريكية، من أجل تعزيز الوعى بالصحة العقلية.
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