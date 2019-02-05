فيديو| «الحرية لأبناء الجزيرة العربية».. كيان سعودي معارض ضد محمد بن سلمان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
في تحرك هو الثاني خلال بضعة أشهر، أًعلن عن تشكيل كيان سعودي معارض لسياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
أعلن الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود تشكيل تجمُّع معارض من الخارج، يسمى "حركة الحرية لأبناء الجزيرة العربية".
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا التجمع في شهر مارس المقب، ويهدف إلى "تحرير الشعب السعودي من الظلم والقهر"، ومساعدة أبناء وبنات بلاد الحرمين الشريفين في الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، حسبما قال الأمير المنشق عبر حسابه على "تويتر".
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