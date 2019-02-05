إصابة أربعة عناصر شرطة في هجوم على حاجز أمني في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة التقطت بتاريخ 26 تموز/يوليو 2018 تظهر عناصر من الشرطة المصرية عند نقطة تفتيش في طريق مؤد إلى مدينة العريش

أعلن مسؤول أمني مصري إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح الثلاثاء إثر هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في الوادي الجديد (وسط)، في وقت تنفذ السلطات المصرية حملة واسعة ضد المجموعات الجهادية خصوصا في شمال سيناء والمنطقة الغربية.

وأوضح المسؤول أن قوات الأمن "ردت على هجوم مسلح" ما أدى الى "تبادل إطلاق نار" قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

وتعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة لهجمات نفذتها حركات إسلامية متطرفة استهدفت قوات الجيش والشرطة وكذلك الأقباط، وأسفرت عن مقتل مئات عناصر الأمن.

ووقع هجوم الثلاثاء عند حاجز أمني يسمى "بغداد" على الطريق المؤدي إلى الواحات الخارجة في محافظة الوادي الجديد المكونة بمعظمها من مناطق صحراوية.

ومنذ شباط/فبراير 2018، أطلقت السلطات حملة واسعة أُطلق عليها "سيناء18" للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية المتواجد في شمال سيناء.

وقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون الأسبوع الماضي في صحراء مصر الغربية في ضربة جوية نفذها الجيش المصري.