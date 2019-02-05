دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مع بدء العد التنازل لحدث سامسونج الذي ستكشف فيه عن هواتفها الجديد جالكسي S10 و جالكسي S10 بلس بدأت معالم الهاتفين تتضح أكثر فأكثر حيث تم تأكيد الكثير من الأخبار السابقة وتسريب بعض المعلومات الجديدة.

أحدث المعلومات تقول أن هاتفي جالكسي اس 10 و اس 10 بلس ستدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي وهي الميزة التي قدمتها هواوي لأول مرة في هاتفها الشهير ميت 20 برو إلا ان سامسونج ستقدم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 9W.

أيضاً تتحدث التسريبات عن إهتمام خاص من سامسونج بالكاميرا الأمامية التي ستأتي مع مثبت بصري OIS ومثبت بصري الكتروني EIS مع دعم التصوير بدقة 4K وهذا بلا شك سيكون خبراً سعيداً للكثير من الناس.

اخيراً سيكون جالكسي S10 من أوائل الهواتف التي ستدعم معيار واي فاي الجديد WiFi 6 بالاضافة إلى دعم ANT+ و VoLTE و VoWiFi.

المصدر

التدوينة هواتف جالكسي S10 ستدعم الشحن اللاسلكي العكسي و معيار WiFi 6 ظهرت أولاً على عالم التقنية.