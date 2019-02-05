دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فايرفوكس 66 سيعمل افتراضيًا على كتم الأصوات والفيديوهات التي تعمل بشكل تلقائي

أعلنت شركة موزيلا المطورة للمتصفح الشهير، فايرفوكس، أنها ستضيف ميزة جديدة في المتصفح تعمل على كتم الأصوات ومقاطع الفيديو التي تعمل تلقائيًا في بعض المواقع – أي أن المستخدم لن يكون مجبرًا على الاستماع إلى كل فيديو أو صوت يحتويه الموقع ويعمل تلقائيًا بمجرد فتحه كما الحال مع مواقع مثل فيسبوك.

هذه الميزة تعتبر إضافة كبيرة للمتصفح بلا شك، حيث أنها تساعد على تجنب سماع محتوى بعض المواقع التي يقوم المستخدم بزيارتها لأول مرة دون معرفة أنها تقوم بذلك، كما أنه يساعد على كتم أصوات الإعلانات المنبثقة من بعض المواقع، بجانب تقديمه ميزة تساعدنا على تخطي أصوات مواقع مثل فيسبوك عند المرور على مقاطع فيديو بشكل تلقائي.

تحديث موزيلا فايرفوكس 66 سيكون متاحًا قريبًا للمستخدمين على سطح المكتب وأندرويد، وسيسمح للمستخدمين الاستمتاع بالميزة الجديدة بشكل افتراضي وستعمل الأصوات مجددًا بمجرد الضغط على أيقونة التشغيل في الفيديو أو الصوت فقط، كما يمكن للمستخدمين إلغاء الميزة لبعض المواقع من أجل حرية أكبر.

التدوينة فايرفوكس 66 سيعمل افتراضيًا على كتم الأصوات والفيديوهات التي تعمل بشكل تلقائي ظهرت أولاً على عالم التقنية.