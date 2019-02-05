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دارت في الآونة الأخيرة بعض التكهنات حول عمل شركة قوقل على توسيع نطاق خدمات خاصية ” الربط الفوري” Instant tethering لأجهزة الطرف الثالث العاملة بنظام Chrome وهواتف الأندرويد، لتُظهر الشركة اليوم دعم الخاصية بشكل رسمي لبعض أجهزة كروم وعدداً آخر من هواتف الأندرويد لتسهل عملية الاتصال بالانترنت عند التواجد في نطاق بعيد نسبياً عن الشبكة اللاسلكية لتسمح بوصول أجهزة كروم للانترنت عن طريق الاتصال الخليوي في هواتف الأندرويد؛ كذلك زيادة صلة الترابط بين كلا النظامين ولاسيما عند إمتلاك المستخدم لهاتف أندرويد وجهاز عامل بنظام كروم.
ويبلغ عدد أجهزة Chromebook التي وفرت الشركة لها هذه الميزة 15 جهازاً من طرازات مختلفة لعدة شركات كديل وآيسر ولينوفو وسامسونج وأوسوس واتش بي، كما وصل عدد الهواتف الذكية المدعومة إلى 31 من الطرازات الأخيرة لعدة شركات مثل هواوي وإل جي وموتورولا وسامسونوج وون بلس.
فيما صرحت قوقل أنها ستقوم بتوفير instant tethering لعدد آخر من أجهزة Chromebook وهواتف الأندرويد في غضون الشهور القليلة القادمة، ويمكنك الإطلاع على قائمة الاجهزة المدعومة حالياً سواء من هواتف أو Chromebook من خلال الجدول التالي:
التدوينة قوقل توسع دعم خاصية Instant Tethering لعدد من أجهزة الطرف الثالث ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.