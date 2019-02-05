شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: تفكيك خلية إرهابية فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية فى محافظة الأنبار. وذكرت الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى مقر الفرقة 10 بالتعاون والتنسيق مع استخبارات اللواء 39 تمكنت بعملية نوعية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 5 أشخاص فى منطقة جزيرة الخالدية وألقى القبض عليهم". وأضافت أن المعتقلين ساهموا فى مقاتلة القوات الأمنية بعدة أماكن قبل التحرير، مشيرا إلى أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

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