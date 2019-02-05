مصر... "الطيران المدني" تكشف حقيقة اختطاف طائرة سوادنية عائدة من القاهرة

نفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، نشرته قناة "إكسترا نيوز" المصرية، محاولة اختطاف الطائرة السودانية

وأفاد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري في البيان بأن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز بوينغ 300-737، أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سودانيي الجنسية) من بينهم 26 مرحلا.

وتابع "قبل هبوط الطائرة مباشرة في مطار الخرطوم، انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتم السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".