- 1/2
- 2/2
ففي إطار مبادرة حكومية، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء المشردين، قدمت مصر حتى الآن مساعدات لنحو 2800 شخص من الأطفال والبالغين منذ يناير/ كانون الثاني، وفقا لـ"رويترز".
© AP Photo / Felipe Dana
ويجوب أسطول من شاحنات صغيرة مغلقة يستقلها متطوعون، الشوارع خلال الليل ويقدمون الوجبات الساخنة والمساعدات الطبية والمشورة للمشردين ويعرضون عليهم نقلهم إلى ملاجئ.
وانتقل نحو 300 شخص إلى الملاجئ لكن آخرين اختاروا البقاء.
واستفاد من مساعدات البرنامج، الذي تقوده وزارة التضامن الاجتماعي المصرية 2777 شخصا، منذ شهر يناير، حسبما ذكرت الوزارة في نشرة صحفية.
ويقول مسؤولون مصريون إنه لا يمكنهم تحديد أرقام دقيقة للأشخاص المشردين أو الذين لا مأوى لهم في البلاد.
وتنفذ الوزارة المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 164 مليون جنيه مصري (حوالي 9.5 مليون دولار) من المال العام.
وقال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عام 2016 إن نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر وعددهم الإجمالي تزايد على مدار 15 عاما سابقة "بوتيرة ملحوظة منذ 2010/ 2011".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... مبادرة حكومية لمساعدة المشردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.