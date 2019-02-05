بعد سنوات عجاف... إعادة إطلاق "إسرائيل في الخليج"

وكتبت الصفحة الرسمية للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، على الحساب الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أنها أعادت إطلاق الصفحة، بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب الخليج.
وذكرت الصفحة المنشورة باللغة العربية أنها تأمل أن تسهم هذه السفارة الافتراضية في تعميق التفاهم بين شعوب دول الخليج وشعب إسرائيل في مختلف المجالات.
يشار إلى أن هذا الحساب المنشور على صفحة "تويتر"، جاء تحت عنوان "الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج، مكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول". وسبق إطلاقه في شهر يوليو/ تموز 2013.
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