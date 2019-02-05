إصابة 4 مدنيين في قصف للنظام طال مسجدا شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى / الخليج 365

أصيب 4 مدنيين في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري ومجموعات إرهابية تابعة لإيران، على منطقة "خفض التصعيد"، شمال غربي البلاد، في انتهاك جديد لاتفاق "سوتشي".

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن القصف طال مدينة كفر نبل وقرية ناجية وبلدات سكيك، والرفة، والهلبة، وحوين، بريف إدلب الجنوبي، فضلا عن مدينة خان شيخون، و قرى تل صخر، والجنابرة، وحرصايا، بريف حماه الشمالي.

وأصابت قذائف مدفعية جامع الفاروق في كفرنبل ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين بينهم طفلين، نقلتهم فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مراكز إسعاف، فيما تواصل أعمال رفع الأنقاض.

وبحسب الدفاع المدني، قتل 30 مدنيا وأصيب 180 شخصا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، في هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي" المبرم بين تركيا وورسيا العام الماضي والذي رسخ وقفا لإطلاق النار في المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يوم 14 فبراير/ شباط الجاري لإجراء محادثات بشأن سوريا.