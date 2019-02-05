كشف ملابسات التحرش بفتيات في #الطائف.. والإطاحة بالمتهمين

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، تفاصيل تعرض مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل أشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تعرضت مجموعة من الفتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وعددهم 4 سعوديين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.