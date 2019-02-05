شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثغرة «فيس تايم».. أبل تكافئ طفلاً بمبلغ مالي ضخم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد اكتشاف طفل يبلغ من العمر 14 عاماً لثغرة المكالمات الجماعية بخدمة “فيس تايم” قررت شركة أبل مكافأته، حيث سافر مسؤول تنفيذي رفيع بالشركة إلى منزله لتقديم الشكر، كما أكد أن الطفل سيحصل على مكافأة تتراوح قيمتها بين 25 ألف دولار و200 ألف دولار اعتماداً على شدة الخلل الموجود، ضمن برنامج مكافآت أبل الخاص باكتشاف الثغرات.

ووفقاً لشبكة CNBC الأمريكية، سلطت الكثير من الوسائل الإعلامية الضوء على قصة الطفل المراهق “جرانت ثومبسون” الذي اكتشف ثغرة فيس تايم في نظام التشغيل iOS 12، وحاولت والدته “ميشيل” دون جدوى لأكثر من أسبوع الاتصال بأبل لإبلاغها عن الخلل.

وكانت مشكلة “ميشل” أنها لم تكن تعرف الطريقة الصحيحة للإبلاغ عن ثغرة، خاصة بعد أن أخبرها موظفو الدعم بالشركة بأنها ستضطر إلى التسجيل كمطور من أجل تقديم الثغرة، وبعد الإبلاغ عن الخلل، لم تسمع السيدة تومبسون من أبل رداً إلا بعد أن بدأت تقارير وسائل الإعلام تناوُل قصتها.