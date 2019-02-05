شكرا لقرائتكم خبر عن «بطارية جوّال» تشعل النار في شقة سكنية بالطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى انفجار بطارية شحن متنقلة لهاتف جوَّال إلى اشتعال النار بغرفة داخل شقة سكنية بإحدى البنايات في الطائف، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني – التي باشرت الحادث – من إخمادها دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: “ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة، يفيد بوقوع حادث حريق في منزل بحي الفيصلية في الطائف”.

وتابع الشريف: «تمَّ انتقال الفرق اللازمة للموقع، واتَّضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة داخل شقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار».

وأشار الشريف إلى أنه «تمَّت السيطرة على الحريق من قِبل الدفاع المدني، واتَّضح – من خلال المعاينة – أن سبب الحريق يعود إلى انفجار بطارية متنقلة لشحن الجوَّال، كانت موصلة بالكهرباء».

وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني في الطائف، بالمواطنين والمقيمين، عدم استخدام الشواحن والبطاريات والتوصيلات المقلَّدة ورديئة الصُنع، متمنية السلامة للجميع.