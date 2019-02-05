شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة.. إطلاق نار على وافد في ظروف غامضة بـ«المخواة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة:

باشرت الجهات الأمنية بمحافظة المخواة، التابعة لمنطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في حادثة إطلاق نار على وافد إثيوبي.

وتم على الفور، نقل المصاب إلى مستشفى المخواة العام لخطورة حالته الصحية، ولم يتم الكشف بعد عن المتهم أو ملابسات الواقعة.