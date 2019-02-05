شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق»: موسم العقارب يبدأ غداً.. وهذه خصائصه المناخية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع دكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم غدٍ الأربعاء هو بداية موسم العقارب، الذي يستمر لمدة 39 يوماً.
وأوضح الزعاق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام موسم الشبط، وغداً الأربعاء هو أول أيام موسم العقارب، مشيراً إلى أن موسم العقارب الذي يتسم بالاعتدال المناخي.
وتابع أن مدة موسم العقارب 39 يوماً مقسمة على ثلاثة نجوم، عقرب السم، وعقرب الدم، وعقرب الدسم، مشيراً إلى أنها سُميت بالعقارب؛ لأن بردها يلسع مثل العقرب، كما تكثر فيه الحساسية بجميع أنواعها، وتورق فيه الأشجار.
كانت هذه تفاصيل خبر «الزعاق»: موسم العقارب يبدأ غداً.. وهذه خصائصه المناخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.