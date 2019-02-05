شكرا لقرائتكم خبر عن 28 % من سكان المملكة لا يملكون حسابات بنكية.. وهذه هي الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

ذكرت دراسة عن سياسات الشمول المالي في المملكة، أن عدد السكان البالغين الذين لا يملكون حسـابات مصرفيـة بلغ 6.9 مليون شخص، بنسبة تصل إلى 28%، نسبة النساء منهم 60%.

وتنوعـت أسـباب عدم تملك هذه الفئة لحسابات مصرفية على النحو التالي: 66% منهم لعدم توفر أموال كافية، و47% لوجود حساب مصرفي آخر لدى أحد أفراد الأسرة، و28% بسبب الخدمات المالية باهظة الثمن، و22% لغياب الوثائق الثبوتية، و13% بسبب العيش في مكان بعيد عن المؤسسات المالية، و8% لعدم الثقة بتلك المؤسسات، و7% لأسباب دينية.

وأوضحت الدراسة التي قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية، أن 58% من النساء في المملكة يملكن حسابات مصرفية، وهي نسـبة تعد متدنية، مقارنة بمعدل مجموعة الـدول ذات الدخـل المرتفـع التـي صنفـت السـعودية مـن ضمنها بحسـب المؤشـر العالمي للشمول المالي.

وبينت الدراسة، أن 13% من الذين يملكون حسابات بنكية لا يقومون باستخدام هذه الحسابات، وقد بلغ المعدل العالمي لهذه الفئة 20%.