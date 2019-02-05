شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة تقويم التعليم» تُقيم ورشة عمل حول المؤهلات الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، ورشة عمل بعنوان “مرئيات حول الإطار الوطني للمؤهلات… رؤية تطويرية”، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وسمو رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، وذلك في مقر المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة بالرياض.

وأكد الدكتور أحمد العيسى في كلمته الافتتاحية للورشة التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين من وزارة التعليم والجامعات في المملكة، أهمية الإطار كمشروع وطني رائد ودوره في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضرورة تنسيق الأدوار وتناغمها بما يحقق الفائدة المرجوة وبأقل التكاليف.

من جهته قدّم سمو رئيس الهيئة عرضًا تعريفياً عن تسجيل وتقويم البرامج والمؤهلات وارتباطه وموقعه في خارطة التقويم ومهام ومسؤوليات الهيئة، وأبرز التحديثات التي تمت على الإطار ومنهجية بنائه، مشيراً سموه للشراكة التي تبنتها الهيئة مع جميع الجهات ذات العلاقة عند إعداد وبناء الإطار، ودور الجامعات في البناء والتطبيق الأولي لمعايير التسجيل في الإطار.

وأكد سموه أن هذا الإطار يعد من الركائز في عمليات المواءمة بين التعليم والتدريب وتسهيل التجسير بينهما ومنح المتعلمين والمتدربين الفرص لإكمال حلقات التعليم والتدريب لدعم مساراتهم المهنية، كما يعد مدخلا للجودة وتحسين المخرجات ورصد مؤشرات الكفاءة والفعالية للبرامج المختلفة ورصداً للتغطية المطلوبة لبرامج التعليم والتدريب المطلوبة للتنمية.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.