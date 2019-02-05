انت الان تتابع وزير إسرائيلى يقود اقتحاما للمسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المسجد الأقصى

قاد وزير الزراعة فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى أورى ارئييل، اليوم الثلاثاء، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، بحماية عناصر الوحدات الخاصة فى شرطة الاحتلال، ويأتي اقتحام الوزير بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال فى القدس يورام هليفى للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، تزامنا مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد 7 سيدات مقدسيات عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين، بتهمة "الجلوس في منطقة باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية. ويُقصد بالتقسيم الزماني تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل