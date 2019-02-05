العاهل السعودي يؤكد استمرار نهج حماية النزاهة ويثني على جهود ولي العهد

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "جدد الملك سلمان التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، واستباحة حرمته والعبث به".

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وأشارت "واس"، إلى أن العاهل السعودي وجه شكره وتقديره لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، على ما بذله وأعضاء اللجنة، وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص، "والتي أنجزت المهام المنوطة بها، وحققت الغاية المرجوة، وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها".ووافق الملك سلمان، قبل نحو أسبوع، على الطلب الذي قدمه ولي العهد، لإنهاء أعمال اللجنة بعد أن أنجزت مهمتها.وذكر بيان للديوان الملكي السعودي، أن تقرير اللجنة تضمن معلومات عن استدعاء381 شخصا، بعضهم للإدلاء بشهادتهم، واستعادة 400 مليار ريال (106.66 مليار دولار أمريكي)، تتمثل في أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وبحسب البيان، تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً، بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية؛ وتمت إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.

ورفض النائب العام السعودي، سعود المعجب، التسوية مع المحالين، لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم؛ وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه، ثمانية أشخاص فقط، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

جدير بالذكر، أنه كان من بين المعتقلين على تهم الفساد، والذين تم احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، عدد من الأمراء والمسؤولين الكبار بالدولة، إضافة إلى عدد من كبار التجار في المملكة.