نائب أردني يحاول تهدئة غضب الشارع والفوضى بعد تولي شقيقه منصبا حكوميا رفيعا

قال النائب معتز أبو رمان إنه لم يسع لتعيين شقيقه بشار مديرا لشركة تطوير العقبة، مؤكدا أن كفاءته وتدرجه الطبيعي بالوظيفة هو ما أهله للمنصب.

وكان رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز قد أصدر يوم أمس الاثنين قرارات بتعيين 4 أشخاص في مناصب حكومية عليا، ومن باب "المصادفة" كان هؤلاء الأشخاص أخوة لأعضاء في البرلمان الأردني.

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بدوره أضاف النائب أبو رمان في بيان له نقلته وكالة "عمون": إن كل من هو على اطلاع يعلم أنه الرجل الثاني في الهيكل الإداري بعد استقالة المدير التنفيذي الأسبق. علما أن بشار أبو رمان أصبح بقرار الحكومة مديرا لشركة "تطوير العقبة".

وسرد النائب معتز في بيانه المؤهلات العلمية لشقيقه بشار، موضحا أحقيته في المنصب "أقول لكل من أساء الظن بي حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي بيانه المطول كشف النائب معتز عن أن العديد من التساؤلات تم توجيهها إليه، مؤكدا للجميع أنه ليس لي أي علاقة أو مساهمة تذكر مع أي جهة كانت "ولم أطلب قط تعيين أخي بشار مدير التطوير في العقبة".

وقبل استعراضه مؤهلات شقيقه العلمية والإدارية التي تؤهله لتبوء هذا المنصب الرفيع قال النائب أبو رمان

"أشهد الله العلي العظيم وهو عالم الغيب والشهادة، أني لم أسع في تعيينه وأن كفاءته وتدرجه الطبيعي بالوظيفه هي التي أهلته، وكل من هو على اطلاع يعلم أنه الرجل الثاني في الهيكل الإداري بعد استقالة المدير التنفيذي الأسبق."

وختم بيانه بالقول: هذه هي الحقيقة وأنا تحت القسم الدستوري وكل من يعرفني، يعلم أني لا أسعى بأي واسطة وأني من أدافع عن حقوق أبناء الوطن ولا أميز جهويا" ولا إقليميا وإنما أقول لكل من أساء الظن بي حسبي الله ونعم الوكيل ".

يذكر أن النائب أبو رمان تعرض يوم أمس للاعتداء بالضرب متوجها بالاتهام إلى أمن جامعة البلقاء التطبيقية وبالتواطؤ مع رئيس الجامعة هناك.