برلماني عراقي: كل القوى متفقة على إنهاء الوجود الأمريكي

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وتابع، في حديثه لبرنامج عالم "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، "لذلك فإن مجلس النواب عازم على تشريع قانون لمنع وجود أية قوات أجنبية على الأرض العراقية".

وأضاف حامد، "كل القوى السياسية بما فيها الكردية والسنية والشيعية وممثليها في مجلس النواب عازمون على تمرير مشروع القانون لإنهاء الوجود الأمريكى في البلاد خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 فبراير الجاري، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو مراقبة إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 3 فبراير الجاري، خلال لقاء مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، إنه يريد إبقاء القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" لمراقبة إيران، ما أثار استياء السلطات الإيرانية والعراقية.