سوريا تخطط لتجميع المياه قبل وصولها البحر وجرها أيضا من جبل الشيخ

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ناقش مجلس الشعب السوري يوم أمس الاثنين وضع المياه في البلاد، حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بمعالجة وضع الآبار المخالفة في محافظة درعا ووضع اعتمادات مالية لإقامة السدود فيها وجر خط مياه للشرب إلى بلدة خناصر في ريف حلب والاستفادة من مجاري الأنهار والوديان في نهري الحسكة الشرقي والغربي للتخزين.

وأمام أعضاء المجلس، أكد وزير الموارد المائية السورية، حسين عرنوس، العمل على زيادة مصادر المياه في جميع المناطق والتنسيق مع وزارة الزراعة في مجال الري عبر زيادة الاعتماد على حصاد المياه والتخفيض من الزراعات الحقلية المستهلكة للمياه. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وبعد أن طالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة إنشاء السدود التجميعية في طرطوس للحفاظ على الأمطار التي يذهب معظمها للبحر وإقامة سدات مائية ومحطات معالجة في الساحل السوري والغاب، كشف الوزير عرنوس عن إعداد خطة لإنشاء سدين في طرطوس لقطف المياه قبل وصولها إلى البحر وإقامة محطات معالجة في الساحل السوري.

وأشار الوزير السوري إلى العمل على تعزيز مياه دمشق والقنيطرة عبر جر مياه من جبل الشيخ ومناطق أخرى لافتا إلى تجهيز 3 آبار في المنطقة الجنوبية بريف حلب والسعي لإحداث سدات مائية في منطقة الغاب ومد خط إرواء لمحافظتي حماة وحمص من نهر العاصي لمعالجة العوز المائي.