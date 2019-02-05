خاص لـ"سبوتنيك"... السعودية تخطط لإقامة أول مهرجان سينمائي دولي

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، أن الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم السعودي لم تغلق أبواب المشاركة بعد، وأنها استقبلت نحو 55 مشاركة سينمائية ما بين السيناريو والأفلام.

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وأوضح أن بعض الدول الخليجية ستشارك بأفلامها كضيف شرف، وأن المسابقة تقتصر على الأفلام السعودية فقط.

وتابع أن الدورة الخامسة سيشارك بها 10 من المدربين الدوليين، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التطور في عمليات الإنتاج السينمائي والدرامي، خاصة أن بعض الشركات الكبرى بدأت الإنتاج منذ عام 2017، وستواصل الإنتاج خلال الفترة المقبلة بشكل قوي، خاصة أن الفترة الحالية تشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات الثقافية والفنية.

واستطرد "الجهات المعنية في السعودية تقدم الكثير من الدعم للمنتجين والمخرجين، منها مركز الملك عبد العزيز العالمي، وهيئة الثقافة، وأن هناك الكثير من المبادرات قدمت على مدار الفترة الماضية، سواء على أماكن التصوير أو الدعم المادي".

يستهل المهرجان برنامجه في الـ21 من مارس/ آذار المقبل، باستقبال صناع الأفلام المشاركين وضيوف المهرجان، ويستمر لستة أيام، حيث ستنتهي بحفل إعلان الفائزين في مسابقات المهرجان وتوزيع الجوائز في اليوم السادس".

ويتخلل أيام المهرجان عروض يومية للأفلام، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة من ندوات متخصصة في الصناعة وورش العمل، وعروض الأفلام للأطفال.

ويمنح المهرجان جائزة النخلة الذهبية للأفلام الفائزة في أربع مسابقات هي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، وأفلام الطلبة، والسيناريو غير المنفذ.

وفي الدورات السابقة تقدمت 178 مشاركة في الدورة الثانية عام 2015، فيما تقدمت 184 مشاركة في الدورة الثالثة عام 2016، وفي الدورة الرابعة تقدمت 260 مشاركة هي الأعلى منذ انطلاق المهرجان.