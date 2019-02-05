"الحوثيون" يطرحون 200 اسم في عملية "تبادل أسرى" مع التحالف

عمان — سبوتنيك. وقال مرتضى في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 5 فبراير/ شباط: "تقدمنا بمبادرة دولية، بحضور المبعوث الأممي، نخرج بها من عمان أن يطلق سراح 400 أسير من الطرفين".

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وأوضح مرتضى أن الحوثيين مستعدون لهذه العملية وجاهزون لتقديم 200 اسما من الأسماء، التي يطالب بها الطرف الآخر مقابل أن يقدم الطرف الآخر بإطلاق سراح 200 من الأسماء التي أوردناها في قوائمنا".

وأضاف مرتضى: "لم نحصل حتى الآن على إجابة من الطرف الآخر، ونأمل أن يكون الجواب إيجابيا".

وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 16 يناير / كانون الثاني الماضي، على القرار رقم 2452 لسنة 2019 حول اليمن، المتضمن إنشاء "بعثة سياسية خاصة"، تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، بناء على مشاورات السويد، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وينص القرار 2452، على إنشاء "بعثة سياسية خاصة" تابعة للأمم المتحدة لدعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ المحافظة الثلاثة في السويد ودعم للقرار الأممي السابق 2451، ويستمر عملها لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

ويشمل عمل البعثة الجديدة، قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار وإعادة نشر والعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة "وفقا للقانون اليمني".

ويعتمد القرار الجديد 75 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة" وستضم البعثة أيضا وموظفين آخرين من ذوي الخبرات الفنية والإدارية والخبرات في مجال الدعم الأمني حتى تتمكن من أداء مهامها، وستكون البعثة برئاسة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الهولندي مارتن كمارت.

يتبع…